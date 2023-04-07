DSÖ'ye göre Afrikalıların yüzde 48'i sağılık hizmetlerine erişemiyor

Dünya Sağlık Günü kapsamında DDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Zimbabve ofisinden yapılan açıklamada, Afrikalıların yüzde 48'inin zayıf sağlık sistemleri ve mali engellerin yanı sıra kalifiye sağlık çalışanı, ilaç, tıbbi ürünlere ve yenilikçi teknolojilere erişimin yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişemedikleri belirtildi.

Açıklamada, Sahra Altı Afrika'da sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 25'inin halkın cebinden çıktığı kaydedilerek, "Bu durum yoksulluk sınırında olan milyonlarca insanın durumunu daha da kötüleştiriyor." denildi.

"Zimbabve HIV, tüberküloz, kanser gibi hastalıklarla boğuşuyor"

Afrika kıtasının çatışma, siyasi istikrarsızlık ve iklim değişikliğinden kaynaklı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, bu sorunların kızamık, çocuk felci, kolera ve sarı humma gibi salgın hastalıkları tetiklediği vurgulandı.

DSÖ’nün Sahra Altı ülkesi Zimbabve'de son 30 yılda halk sağlığı alanında birçok önemli kazanımlar elde ettiği aktarılan açıklamada, özellikle çocuk felci, tetanos aşısı ile ilgili çalışmaların ülkedeki çocuk ölüm oranlarını azalttığı belirtildi.

Zimbabve'nin 2020 yılından beri salgın hastalıklarla mücadelede ilerleme kaydettiği vurgulanan açıklamada, ülkenin halen HIV, tüberküloz, kanser, hipertansiyon gibi hastalıklarla boğuştuğunun altı çizildi.

DSÖ'den Zimbabve'ye destek

Öte yandan, DSÖ Zimbabve Temsilcisi Profesör Jean-Marie Dangou, DSÖ’nün 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında Zimbabve'de açıklamalarda bulundu.

Ülkede, genel sağlık sigortasının yaygınlaşması gerektiğine dikkati çeken Dangou, "Tüm Zimbabvelilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, insanların refah seviyesini iyileştirmek için genel sağlık sigortasının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Bu, ortak hedefimiz ve bunun hızlandırılması gerekiyor." dedi.

DSÖ’nün Kovid-19 salgınına benzer şoklara karşı dirençli sağlık sistemleri oluşturduğunu söyleyen Dangou, Zimbabve hükümetini sağlık alanında yapacağı çalışmalar konusunda desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.