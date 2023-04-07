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Dünya
AA 07.04.2023 19:57

Fransa, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki "şiddet olaylarından" endişeli

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Francois Delmas, ülkesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da meydana gelen "şiddet olaylarından" endişeli olduğunu belirtti.

Fransa, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki "şiddet olaylarından" endişeli
[Fotograf: Reuters]

Delmas, tarafları Kudüs'te bulunan kutsal mekanlardaki tarihi statükoya saygı göstermeye ve şiddetin artmasını körükleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.

Francois Delmas, İsraillilere ve Filistinlilere, Ürdün'ün Akabe kenti ve Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde aldıkları taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Delmas'a ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerini "iki yüzlülük, yalan yaymak ve şantaj" olarak nitelediği konuşması soruldu.

Delmas, Zaharova'nın sözlerini "alakasız" olarak niteleyerek, Rusya'nın birçok alanda ciddi şekilde dezenformasyon yaptığını ileri sürdü.

Zaharova, "Ülkemize yardım etmek ve ülkemizle etkileşimde bulunma, işbirliği yapma niyetinde olan ülkelere yönelik tehditler, açıkça şantajdır. Egemen ülkelerle bu şekilde konuşma hakkının kimin tarafından verildiğini anlamak mümkün değil. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur. İlk önce kendi egemen, bağımsız politikasını uygulamayı, ulusal çıkarlarını savunmayı öğrensinler." diye konuşmuştu.

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