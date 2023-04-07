İsrail'den ruhsatı bulunanlara silah taşıma çağrısı

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, yaptığı yazılı açıklamada güvenlik birimlerinin çalışmalarına değindi.

Shabtai, açıklamasında, "Polisin ve emniyet güçlerinin tüm bölgelerdeki çalışmalarının yanı sıra içinde bulunduğumuz günlerde ruhsatlı silahı olan ve bunu yasal çerçevede kullanmayı bilen herkesi, silah taşımaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Ürdün Vadisi bölgesindeki saldırı ve son gelişmeleri değerlendirmek için güvenlik güçleriyle yaptığı toplantıda Shabtai, "Kudüs odaklı operasyonel hazırlıklarımız tüm bölgelerde sürdürülüyor. Her bir polisin, en yüksek seviyedeki teyakkuz halini muhafaza etmesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.