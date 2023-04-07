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Dünya
AA, AFP 07.04.2023 04:22

İsrail önce Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı

İsrail ordusu Gazze'nin ardından Lübnan’a da saldırı başlattı. Lübnan'ın güneyinde Tire'de şiddetli patlamalar yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında hasar gören bir ev. | Fotoğraf: AP[Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında hasar gören bir ev. | Fotoğraf: AP]

 


 

Haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Sur kentinde bulunan er-Reşadiye etrafına en az 3 füze fırlattığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir köprü ile birkaç evin hasar aldığı aktarıldı.

İsrail Gazze'yi vuruyor

Öte yandan gece yarısında İsrail ordu sözcülüğü, İsrail ordusunun Gazze`ye yönelik saldırı başlattığını açıklamıştı. 

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.

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