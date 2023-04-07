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Dünya
AA 07.04.2023 01:46

Netanyahu Gazze'ye düzenlenen saldırı sırasında açıklama yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze'ye saldırısı sırasında sona eren güvenlik kabinesi toplantısının ardından "İsrail'in bu gece ve gelecekteki karşılığının düşmanlarına ağır bedel ödeteceğini" söyledi.

Netanyahu Gazze'ye düzenlenen saldırı sırasında açıklama yaptı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 30'dan fazla roket atılmasının ardından düzenlenen Netanyahu'nun başkanlık ettiği İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona erdi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Binyamin Netanyahu, toplantının ardından, "İsrail'in bu gece ve gelecekteki karşılığı düşmanlarına ağır bedel ödetecek." dedi.

İsrail saldırı sığınaklarını açtı
İsrail saldırı sığınaklarını açtı

Savunma Bakanı Yoav Gallant da "güvenlik birimlerinin her alanda tam hazırlıklı olduğunu ve her türlü tehdide nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini" söyledi.

İsrail güvenlik kabinesi toplantısı devam ederken İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail ordusu da topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.

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