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Dünya
AA 07.04.2023 00:25

İsrail saldırı sığınaklarını açtı

İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgeleri ile merkez ve Gazze Şeridi çevresindeki saldırı sığınakları açılacağı belirtildi.

İsrail saldırı sığınaklarını açtı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğini sağlamak için tüm düzeylerde harekete geçeceğini" belirtti.

İsrail basını, ülkenin Lübnan sınırına yakın bölgeleri ile merkez ve Gazze Şeridi çevresindeki saldırı sığınaklarının açılacağını geçti.

İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı

ABD'den de "sınırdan uzak durun" uyarısı

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nin personeline Lübnan sınırı çevresinden uzak durmaları uyarısı gönderdiği aktarıldı.

Aynı şekilde, İsrail ordusunun istihbarat ve savaş rolündeki askerlerine üstlerine teslim olmaya hazır olmaları talimatı verildiği paylaşıldı.

BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi

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