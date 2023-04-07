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Dünya
AA 07.04.2023 00:23

BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün iki ülke sınırında yaşanan gerginliğin akabinde askeri ve sivil personeline sığınaklara gitme talimatı verdiği belirtildi.

BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
[Fotograf: Reuters]

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket atılmasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, yürürlükteki protokole göre, sivil ve askeri UNIFIL personeline üsleri içindeki sığınaklara sığınmaları talimatı verildiği ifade edildi.

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Bölgedeki durumun izlendiği, hızlı ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için tüm koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, UNIFIL askerlerinin, görevlerinin başında olduğu ve bu tehlikeli günde ellerinden geleni yaptığı aktarıldı.

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İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

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