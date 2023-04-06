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Dünya
AA 06.04.2023 22:30

BM, İsrail ve Lübnan'a 'itidal' çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin ardından tüm taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

BM, İsrail ve Lübnan'a 'itidal' çağrısında bulundu
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) taraflarla irtibatta olduğunu belirten Dujarric, "Lübnan'dan İsrail'e birçok roket atıldı. Bunu kınıyoruz. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz. Barış gücüyle hareket etmeleri ve gerginliği artıracak tek taraflı hareketlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü uyarmıştı

UNIFIL, sınır bölgesindeki mevcut durumun "çok tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli
BM: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, "Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını açıklamıştı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu: Lübnan’dan 34 roket atıldı en az 5’i topraklarımıza düştü
İsrail ordusu: Lübnan’dan 34 roket atıldı en az 5’i topraklarımıza düştü

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.

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