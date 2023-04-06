Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.04.2023 21:57

Ürdün: İsrail-Lübnan gerilimi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya haksız saldırısının sonucu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Lübnan sınırındaki gerginliğin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Ürdün: İsrail-Lübnan gerilimi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya haksız saldırısının sonucu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, "İsrail, Mescid-i Aksa'ya yaptığı son saldırılarla Ürdün ve diğer Arap ülkeleriyle barış anlaşmasını baltalıyor." dedi.

İsrail polisinin dün ikinci kez Mescid-i Aksa'ya saldırmasının ardından Tel Aviv'in, bölgesel işbirliğine girmeyi imkansız hale getirdiğini vurgulayan Safedi, "Bugün İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen gerilim, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya haksız saldırısının sonucudur. Aylarca kaçınmaya çalıştığımız tehlikeli bir durumun içindeyiz." diye konuştu.

İsrail ordusu Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığını, bunlardan 25’inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu: Lübnan’dan 34 roket atıldı en az 5’i topraklarımıza düştü
İsrail ordusu: Lübnan’dan 34 roket atıldı en az 5’i topraklarımıza düştü

Ülkenin kuzey bölgelerine atılan roketlerden Lübnan hükümeti ile Hamas'ı sorumlu tutan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.

Mescid-i Aksa'da ne olmuştu?

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

İsrail polisi sahur vakti Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Mescid-i Aksa Ürdün İsrail Lübnan Batı Şeria
Sıradaki Haber
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:30
İsrail Gazze’yi vuruyor
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ