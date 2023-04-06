İsrail Savunma Bakanı'ndan talimat: Olası tüm müdahale seçenekleri için hazır olun

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan, Lübnan'dan düzenlenen roket saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yetkililerden bilgi alan Gallant'ın, Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam yapacağı toplantı öncesinde savunma teşkilatına "son olaylar nedeniyle olası tüm müdahale seçenekleri için hazır olunması" talimatını verdiği belirtildi.

Toplantıya, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve İran İşlerinden sorumlu askeri yetkili Tal Kelman'ın yanı sıra üst düzey yetkililerin katıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.