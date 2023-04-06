İsrail atılan roketlerden Lübnan hükümeti ile Hamas'ı sorumlu tuttu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendi topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu dile getirdi.

İsrail'e roket atılmasının tehlikeli bir olay olduğunu kaydeden Adraee, "Çok taraflı bir olaydan bahsediliyor ancak atılan roketlerden sorumlu taraf, Lübnan'daki Hamas'tır." ifadesini kullandı.

Olayda İran'ın parmağının olup olmadığını da araştırdıklarını belirten Adraee, ordunun, tam teyakkuz halinde olduğunu ve roketlerin imha edilme oranının bu teyakkuz halini gösterdiğini aktardı.

İsrail ordusu daha önceki açıklamasında, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığını, bunlardan 25’inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.