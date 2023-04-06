Lübnan'dan uluslararası topluma 'İsrail'e baskı yapın' çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikarti ile Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan füzeler ve ardından İsrail'in topçu atışıyla karşılık vermesi üzerine ikili bir toplantı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

"Lübnan ülkenin güney sınırında istikrar ve huzurun korunmasında kararlıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tırmanan tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı uygulaması çağrısında bulunuldu.

Lübnan'ın ülkenin güneyinde konuşlu Birlemiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içerisinde hareket etmeye başladığı, bölgede istikrar ve huzurun geri gelmesi için de gerekli tedbirleri aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı tehdit eden niyeti hakkında da uyarı yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.