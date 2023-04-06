KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AA’nın 103. kuruluş yıl dönümüyle ilgili yazılı mesaj yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı, "Türk milli mücadelesinin, Kurtuluş Savaşı'nın tüm safhalarına tanıklık ederek yakın tarihin her aşamasında cumhuriyet devrimlerini Türk halkına ve dünyaya aktaran Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak misyonuyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının bir asrı geçen tecrübesiyle bugün "Türkiye'nin sınırlarını aşan, küresel ölçekte söz sahibi bir haber ajansı konumunda olduğunu" vurgulayan Tatar, AA'nın "yüksek standart teknoloji altyapısı ve donanımlı beşeri yapısıyla güncel gelişmeleri kapsayan referans içerikler oluşturduğunu" vurguladı.

Tatar, AA'nın Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine her anlamda katkı sağladığına ve sürdürdüğü varoluş mücadelesini tüm dünyaya aktardığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"100 ülkedeki temsilciliğiyle global bir marka haline gelen Anadolu Ajansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki önemli siyasi ve diplomatik gelişmeleri de tüm dünya gündemine taşıyarak Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının en büyük destekçileri arasında yerini almakta, KKTC gerçeğinin dünyaya anlatılmasının öncülerinden olmaktadır.

Dünyanın en etkili ve saygın haber ajanslarından biri olarak gösterilen Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ederek teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının artarak süreceğine olan inancımı yinelemek istiyorum."