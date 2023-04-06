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Dünya
AA 06.04.2023 19:57

Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla kişi Tayland'a kaçtı

Cunta yönetimi altındaki Myanmar'da ordu ile silahlı direniş grupları arasında sınır bölgesinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle son günlerde 5 binden fazla kişi ülkenin doğusundan Tayland'a kaçmak zorunda kaldı.

Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla kişi Tayland'a kaçtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tayland'ın kamu yayın kuruluşu Thai PBS'nin bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, 800'den fazla çocuğun aralarında olduğu en az 5 bin 428 sivilin, Myanmar'ın Myawaddy bölgesinden Tayland'ın Tak eyaletine sığınmak amacıyla dün gece sınırı geçtiği belirtildi.

Tayland sınırındaki Mae Sot bölgesinden bir yetkili, AP'ye yaptığı açıklamada, sınırın Myanmar tarafında çatışmaların devam ettiğini ve Tayland tarafından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Sınırı geçenlere barınak, yiyecek ve su sağladıklarını belirten yetkili, "Durum sakinleşene kadar bekleyeceğiz. Çatışma durunca onları geri göndereceğiz." dedi.

Ülke profili: Myanmar
Ülke profili: Myanmar

Etnik silahlı direniş gruplarından Halk Savunma Gücü (PDF) ile Karen azınlığından etnik isyancıların sınıra yakın iki karakola saldırdığı kaydedildi.

Son çatışmalar 25 Mart'ta başladı

Tak eyaletinin Halkla İlişkiler Departmanınca sosyal medyadan yapılan açıklamada, çatışmaların, sınırdan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Myawaddy eyaleti içindeki iki bölgede yaşandığı ve "her iki taraftan da çok sayıda yaralanma ve ölüme" neden olduğu belirtildi.

Şubat 2021'de darbe ile yönetime el koyan askeri cunta kontrolündeki ordu ile etnik silahlı direniş grupları arasında zaman zaman sertleşen çatışmalar devam ediyor.

Sınır boyunca meydana gelen çatışmalar ve hava saldırıları, Myanmarlı köylülerin, Tayland'ın sınır illerine göç etmesini tetikliyor. Ayrıca çatışmalar nedeniyle Batı Myanmar'dan Hindistan'a mülteci akınları yaşandı.

Son çatışmalar da 25 Mart'ta başladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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