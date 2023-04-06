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Dünya
AA 06.04.2023 20:24

İran'dan İslam İşbirliği Teşkilatı’na acil toplanması için çağrı

İran, İslam İşbirliği Teşkilatı’na Filistin’deki son gelişmeleri görüşmek üzere acil toplanması çağrısında bulundu.

İran'dan İslam İşbirliği Teşkilatı’na acil toplanması için çağrı
[Fotograf: Reuters]

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü.

Reisi, İsrail’in Mescid-i Aksa baskını ve Filistin’de yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek İsrail’e karşı mücadele çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) acil toplanması çağrısında bulunan Reisi, "Filistin halkını savunmak ve İsrail’in işlediği suçlara karşılık vermek için" ortak karar alınması teklifinde bulundu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

Reisi, küresel denklemde İslam dünyasının daha fazla yakınlaşması ihtiyacı olduğunu belirterek, İslam ülkeleri arasında ilişkileri derinleştirecek her türlü girişimi desteklediklerini söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo ise İİT’nin acil toplanması teklifini memnuniyetle karşılayarak bu toplantının yapılmasının İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlamasını umduğunu ifade etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını

İsrail güçlerinin, iki gündür Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

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İran İslam İşbirliği Teşkilatı
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