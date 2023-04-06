Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bu kez üç havan mermisi atıldı

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Lübnan'ın güneyinden atılan üç havan mermisi İsrail'in kuzeyindeki Metulla beldesindeki açık araziye düştü ve olayda yaralanan olmadı.

İsrail Ordu Sözcülüğü de, Lübnan sınırından havan mermisi atıldığı yönünde haber aldıklarını, bölgede yaptıkları araştırmanın sonunda olayı doğruladıklarını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.