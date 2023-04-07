ABD Senatosunun iki lideri Rusya'dan gazeteci Gershkovich'i serbest bırakmasını istedi

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer (Demokrat) ve Azınlık Lideri Mitch McConnell (Cumhuriyetçi), iki parti adına imzaladıkları bildiride, Rusya'nın, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Gershkovich'i "haksız yere tutuklamasını şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler, Amerikalı gazetecinin casusluk yaptığı iddiasıyla 29 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana,"Rus makamlarının uydurma suçlamalarını haklı çıkarmak için herhangi bir inandırıcı kanıt sunmadığını" ifade ederek, Moskova'nın diplomatik protokollere aykırı hareket ettiğini ve "muhtemelen uluslararası hukuku ihlal ettiğini" vurguladı.

Senato liderleri ayrıca Rusya'yı, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği yetkililerinin Amerikan vatandaşı gazeteciye erişimini engellemekle suçladı.

Schumer ve McConnell, Rusya'da Amerikalı Paul Whelan'ın da benzer suçlamalarla tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, Kremlin yönetiminin yargı sisteminin adaletli olmadığını savundu.

Rus Dışişleri Bakanlığına akredite olan Gershkovich, 29 Mart günü Urallar'ın Yekaterinburg kentinde yaptığı bir haber sırasında gözaltına alınmış, ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Rus Dışişleri ABD'li gazeteciyi casuslukla suçluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yakın zaman önce yaptığı açıklamada, Gershkovich'e yönelik suçlamaların ciddi nitelikte olduğunu ve “gazetecilik statüsünü yasa dışı eylemlerine kılıf olarak kullanarak gizli bilgileri elde etmeye çalışırken suçüstü yakalandığını” iddia etmişti.

Gershkovich'in 18 Nisan'da mahkemeye çıkarılması beklenirken, tutukluğunun onaylanması ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, ABD'li asker emeklisi Paul Whelan bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.