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Dünya
AA 07.04.2023 20:02

ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı lüks seyahatlerini bildirmek zorunda olmadığını savundu

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas, Cumhuriyetçi Parti bağışçısı milyarder iş adamı ile birlikte yaptığı lüks seyahatleri, yakın aile dostu olduğu için beyan etmek zorunda olmadığını savundu.

ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı lüks seyahatlerini bildirmek zorunda olmadığını savundu
[Fotograf: AA]

Thomas, Yüksek Mahkeme kamu bilgilendirme ofisi yoluyla hakkındaki tartışmalara neden olan iddialara cevap verdi.

Dallaslı milyarder işadamı Harlan Crow’un “en yakın aile dostu” olduğunu belirten Thomas, söz konusu tatil ve seyahatlerin, kendisine açıklama gerektirmediği tavsiye edilen "yakın kişisel dostlarının bir tür kişisel misafirperverliği" olduğunu öne sürdü.

Yargıç Thomas, Crow ailesini 25 yıldan fazla bir süredir tanıdıklarını kaydederek, “Arkadaşların yaptığı gibi, onları tanıdığımız çeyrek yüzyıldan fazla bir süre boyunca bir dizi aile gezisinde onlara katıldık.” ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkemedeki görev süresinin başında, meslektaşlarından ve yargıdaki diğer kişilerden bu tür kişisel misafirperverlikleri bildirmesine gerek olmadığı yönünde tavsiye aldığını belirten Thomas, görev süresi boyunca da bu tavsiye çerçevesinde her zaman açıklama yönergelerine uymaya çalıştığını savundu.

Yüksek Mahkeme yargıcının lüks seyahatleri

Online haber sitesi ProPublica'da dün yayımlanan haberde, Thomas ve eşinin, Cumhuriyetçi Partinin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı işadamı Harlan Crow’un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığı belirtilmişti.

Haberde, Thomas’ın 20 yıldır Crow’a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ortaya çıkarılmıştı.

ABD’de federal yasalar, Yüksek Mahkeme de dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını ayrıntılandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.

Yargıçların, mahkeme ile işi olan herhangi birinden hediye kabul etmesi yasaklanıyor ancak yargı organındaki düzenlemede, "kişisel ağırlama" olarak kabul edilen hediye muafiyeti için açık tarif bulunmuyor.

Yüksek Mahkemenin düzenleme organı Yargı Konferansı Komitesi tarafından 14 Mart'ta kabul edilerek yürürlüğe giren yeni kurallara göre, arkadaşa ait ticari olmayan mekanlarda kalmak beyan gerektirmezken, özel jet ile seyahatlerin bildirilmesi şart koşuluyor.

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