İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na bu sabah düzenlediği baskında, gazeteci Ebu Akile'nin başından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Bennett, "Topladığımız bilgilere göre, gazetecinin talihsiz ölümünden o sırada ayrım gözetmeksizin ateş açan silahlı Filistinlilerin sorumlu olması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bennett, "Cenin'deki Filistinliler, 'Bir askeri vurduk, yerde yatıyor' diye övünerek görüntüler kaydetti. Ancak hiçbir İsrail askeri yaralanmadı. Bu da gazeteciyi vuranın Filistinli teröristler olma olasılığını artırıyor" iddiasında bulundu.

İsrail'in "terörle mücadele operasyonlarını sürdüreceğine" işaret eden Bennett, şunları kaydetti:

"İsrail, gerçeğe ulaşmak için mevcut tüm belge ve bulgulara dayalı ortak bir patolojik analiz ve soruşturma yürütmek üzere Filistinlilere çağrı yaptı. Şimdiye kadar Filistinliler bu teklifi reddettiler.İsrail ordu güçleri, ölümcül terör dalgasını sona erdirmek ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için terörle mücadele operasyonlarına devam edecek."