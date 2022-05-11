Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklendi
ABD'nin Alaska eyaletinde heyelan meydana geldi. O sırada toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklenirken, yol trafiğe kapatıldı.
ABD'nin Alaska eyaleti Seward kent merkezinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde heyelan meydana geldi.
Kayıt altına alınan o anlarda, toprakla birlikte ağaçların da Alaska Körfezi'ne sürüklendiği görüldü.
Yerel yetkililer kimsenin yaralanmadığını açıklarken yol trafiğe kapatıldı.
Etiketler: ABD Doğal Afet Heyelan
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