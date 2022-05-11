Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulu el-Hatır, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde yaşanan olay üzerine sosyal medyadan paylaştığı kınama mesajında İsrail'e verilen koşulsuz desteğin durması gerektiğini belirtti.

Ebu Akile'nin Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Hatır, "İsrail'de devlet terörü işlendiğini" ifade etti.

Katar merkezli Aljazeera kanalından yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verilmişti:

"İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi.Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz."

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Aljazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevi sırasında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.