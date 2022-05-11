Kanal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada deneyimli gazeteci Akile'nin, "kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle" öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Kanalın açıklamasında "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Olayın takipçisi olacağını vurgulayan Aljazeera, açıklamasına şöyle devam etti:

"Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz.Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz"