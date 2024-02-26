Parçalı Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2024 22:20

İsrail, Lübnan'ın güneyinde üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hassan Hüseyin Selami'yi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Selami, Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldü.

Selami'nin Hizbullah bünyesindeki Nasır Birliğinden ve İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatılmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

Güvenlik kaynakları, Selami'nin Hizbullah'ın askeri kanadında tugay komutanı rütbesinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Hizbullah da yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Mecadil beldesine düzenlenen saldırıda Selami'nin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 218'e yükseldi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 60'a yakın füze atıldı

Hizbullah'tan yapılan bir başka yazılı açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık olarak işgal altındaki Golan Tepelerindeki bir askeri üssün 60'a yakın katyuşa füzesiyle hedef alındığı duyuruldu.

İsrailli Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Golan Tepelerindeki Shtula Yahudi işgal birimine isabet eden füze sonucu bir İsrailli hafif yaralandı.

İsrail ordusu ise savaş uçaklarının Golan Tepelerine füzelerin atıldığı Kevkeba bölgesini, ayrıca Ayta eş-Şab bölgesinde Hizbullah'a ait askeri noktaları vurduğunu duyurdu.

Hizbullah sabah saatlerinde İsrail'e ait Elbeit Hermes-450 tipi bir insansız hava aracını (İHA) uçaksavar ile vurmuş, İHA Lübnan topraklarına düşmüştü.

İsrail ordusu, İHA'sının düşürülmesine misilleme olarak Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Baalbek kentinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Baalbek'te bazı depoları vurduğu ve saldırı noktasında büyük yıkım oluştuğu ifade edilmişti. Hizbullah, İsrail'in saldırısında iki mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ilk defa ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesinde yer alan Baalbek vilayetindeki Hizbullah'a ait hedefleri vurdu.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
BM'de işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum ele alındı
22:31
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasına yalanlama
22:21
Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
22:20
İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü
22:17
Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu
22:09
Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
FOTO FOKUS
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ