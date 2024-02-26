Burundi'de silahlı grubun saldırısında 9 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Cibitoke eyaletine bağlı Buringa kasabasına Hukukun Üstünlüğü İçin Direniş Hareketi (RED-TABARA) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 kadın ve 3 asker hayatını kaybetti, yaralanan 5 sivil de bölge hastanelerine kaldırıldı.

RED-TABARA adlı grubun 24 Aralık 2023’te Bujumbura eyaletine bağlı Gatumba köyündeki saldırısında 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3. dönem cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden Burundililerin kurduğu RED-TABARA hareketi, ülkede demokratik, özgür, kapsayıcı ve şeffaf seçimler yapılana kadar mücadelesinin süreceğini belirtiyor.