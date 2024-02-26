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Güncel
AA 26.02.2024 17:06

Batman'da anaokulu öğrencileri gezici kütüphane ile tanıştı

Batman’da 16 Mayıs Anaokulu öğrencileri ilk kez gezici kütüphaneyle buluştu.

Batman'da anaokulu öğrencileri gezici kütüphane ile tanıştı
[Fotograf: AA]

16 Mayıs Anaokulu Müdürü Lokman Kaya, öğrencilerin gezici kütüphane ile taşınması ve kitap sevgisi kazanmaları amacıyla Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nden gezici kütüphane talep etti.

Talebin olumlu karşılanması üzerine okulun bahçesine getirilen kütüphanenin kapıları 4-6 yaş grubu çocuklar için açıldı.

Kütüphanede görevli personelle çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle kütüphaneyi gezdi. Öğretmenler öğrencilere buradaki kitaplardan masal okudu.

Okul müdürü Kaya, okulda öğrencilerle etkileşimli kitap okuma etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin okuma yazma bilmediği için kitap okuyamadığını belirten Kaya, öğrencilerin öğretmenleriyle kitaplardaki görselleri yorumladığını, bu sayede dil ve ses bilgisi ile sosyal becerilerinin geliştiğini aktardı.

Kaya, söz konusu etkinlikle öğrencilere kitabın her yerde okunabileceğini de göstermek istediklerini belirtti.

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