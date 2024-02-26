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Dünya
AA 26.02.2024 21:56

Çin, Güney Çin Denizi'nde ihtilaflı sığlığa yeniden yüzen bariyer yerleştirdi

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı'nın girişine yeniden yüzen bariyer yerleştirdi.

Çin, Güney Çin Denizi'nde ihtilaflı sığlığa yeniden yüzen bariyer yerleştirdi
[Fotograf: AFP]

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, üçgen biçimli bir deniz bendinin çevrelediği açık deniz sığının ağız kısmı, Çin Sahil Güvenliği gemilerince yüzen bariyerle kapatıldı.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, Çin'e ait gemilerin, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosuna ait bir devriye gemisinin, 21 Şubat'ta bölgenin 1,3 deniz mili (yaklaşık 2,4 kilometre) açığında "engelleyici manevralar" yaptığını, ardından bariyerin yerleştirildiğini belirtti.

Sözcü Tarriela, daha önceki vakalarda olduğu gibi bariyeri kaldırdıklarını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bariyerin yerleştirildiğini doğrulayarak, bunun "gerekli bir tedbir" olduğunu savundu.

Scarborough Sığı

Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede bulunuyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Filipinler Sahil Güvenliği, 25 Eylül 2023'te Çin'in kontrolündeki deniz bendinin güneydoğu girişine döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyerin kaldırıldığını duyurmuş, bölgede Çin'in herhangi bir engellemesini kabul etmeyecekleri mesajını vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yüzer bariyerin kaldırılmasını, Filipinler'in "kendini eğlendirdiği bir fars" olarak nitelendirmiş, yaklaşık iki hafta sonra 10 Ekim 2023'te, Filipinler Donanmasına ait savaş gemisinin, Scarborough Sığı çevresindeki sulardan uzaklaştırdığını açıklayarak, Çin'in bölgedeki kontrolünün sürdüğünü vurgulamıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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