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Dünya
AA 26.02.2024 21:25

BM: Güçlü Filistin hükümeti, kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunmasıyla ilgili, güçlü Filistin hükümetinin kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

BM: Güçlü Filistin hükümeti, kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yeni doğanların annelerinin doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmeti alamadığı için öldüğünü aktaran Dujarric, aynı zamanda durmayan bombalamalar ve endişenin erken doğumları tetiklediğini vurguladı.

Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Gazze için ne yapabileceği hakkındaki soru üzerine Genel Sekreter'in ateşkes çağrısı yapmaya devam edeceğini belirterek, "Güce sahip olanların, silahları kontrol edenlerin, esirleri tutanların bu çatışmayı sonlandırma gücü var." dedi.

Genel Sekreter'in taraflarla müzakereler yürüten üye ülkelerle irtibatta olduğunu bildiren Dujarric, hem kamuya açık hem de özel görüşmelerinde kendisinin elinden geleni yaptığını aktardı.

Filistin Başbakanı Iştiyye'nin, Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunmasıyla ilgili de Dujarric, Genel Sekreter'in bunu not ettiğini vurgulayarak, BM'nin Filistin halkına destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Dujarric, Gazze dahil tüm Filistin topraklarını yönetecek güçlü Filistin hükümetinin kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip olduğuna işaret etti.

Iştiyye'nin istifasını sunması

Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, bu kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğini aktarmıştı.

Filistin yönetimini, idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti.

Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizmişti.

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