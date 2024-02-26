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Dünya
AA 26.02.2024 21:20

İsrail'den Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişi için "esirlerin bırakılması" şartı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de tutulan bütün İsrailli esirler serbest bırakılmadığı müddetçe yerinden edilmiş Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

İsrail'den Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişi için "esirlerin bırakılması" şartı
[Fotograf: AA]

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailli esirlerin aileleriyle görüşen Bakan Gallant, saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinli sivillerin, Gazze'nin kuzeyine dönmelerinin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Müzakereler çerçevesinde Hamas üzerinde baskı kurmaya devam ettiklerini kaydeden Gallant, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanların tümüyle geri dönüşleri ancak tüm rehinelerin dönüşünden sonra gerçekleşecek." dedi.

Gallant, esirlerin geri dönmesine olanak sağlayacak bir çerçevede ilerleme kaydetmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Tüm İsrailli esirler dönene kadar Gazze'ye yönelik saldırıları devam ettirme kararlılığında olduklarını vurgulayan Gallant, saldırılara geçici süreliğine ara verilmesini sağlayacak bir çerçeveye ulaşılsa dahi Hamas'ı ortadan kaldırmak için "savaşa" devam edeceklerini kaydetti.

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