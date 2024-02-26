Libya, mart ayı ortasından itibaren "e-vize" uygulamasını başlatacak

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Amir başkanlığında ilgili kurum yetkililer "yabancıların ülkeyi ziyaretinde elektronik vize uygulamasının başlatılması" konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda "e-vize" uygulamasının son halinin gözden geçirildiği ve Pasaport ve Vatandaşlık Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyonun ardından uygulanmaya başlanacağı bilgisi verildi.

Mart ayı ortasından itibaren yabancılar "e-vize" uygulamasıyla vize alabilecek.

Yabancıların oturum işlemleri ile özel görev vizelerinin de haziran ayı sonundan önce elektronik ortamda yapılmaya başlanması bekleniyor.