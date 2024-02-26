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Dünya
AA 26.02.2024 20:38

Brezilya, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymaya çağırdı

Brezilya, Gazze'ye saldırılarını kınadığı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) alınan acil tedbir kararlarına uyması gerektiğini belirtti.

Brezilya, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymaya çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Brezilya İnsan Hakları ve Nüfus Bakanı Silvio Almeida, Konseyin ırkçılık, cinsiyetçilik, Yahudi ve Müslüman karşıtlığı karşısında durması gerektiğini söyledi.

Ülkesinin, 30 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail'in "orantısız güç kullanımını" reddettiğini kaydeden Almedia, "(İsrail), çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Gazze nüfusunun yüzde 80'den fazlasını zorla yerinden etti ve binlerce sivili elektrik, içme suyu, gıda ve temel insani yardımdan mahrum bıraktı." dedi.

Almeida, özgür ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının barış için "vazgeçilmez bir koşul" olduğunu savunurken, "İsrail'in, Filistin topraklarının işgalinin yasa dışı olduğunu ve uluslararası kuralları ihlal ettiğini vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

BM İnsan Haları Konseyi'nin, halkların kendi kaderini tayin hakkına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Almeida, çatışmalara barışçıl çözümler arama, sömürgeciliğe ve apartheide karşı çıkmanın da konseyin görevleri arasında olduğunu söyledi.

Almeida, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına da değinerek, Tel Aviv yönetimini, "ciddi insan hakları ihlallerini durdurmak için Mahkemenin aldığı acil durum tedbirlerine tam olarak uymaya" çağırdı.

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