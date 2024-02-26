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Dünya
AA 26.02.2024 19:36

Stoltenberg, Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasından memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasından memnun
[Fotograf: Reuters]

Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği, hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır." açıklamasını yaptı.

Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını "memnuniyetle" karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, İsveç'in NATO'nun 32'nci müttefiki olacağını kaydetti.

Macaristan Meclisi, İsveç’in NATO üyeliğini onayladı
Macaristan Meclisi, İsveç’in NATO üyeliğini onayladı

İsveç'in NATO süreci

Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan’a çevrilmişti.

Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte’yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.

Kristersson, 23 Şubat'ta, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile NATO üyeliğini görüşmüştü.

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