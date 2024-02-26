Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2024 21:22

Endonezya: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de halkın "özellikle insan hakları bağlamında yaşanan çifte standart" nedeniyle acı çektiğini belirtti.

Endonezya: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor
[Fotograf: AA]

Marsudi, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Gazze'de halkın "özellikle insan hakları bağlamında yaşanan çifte standart" nedeniyle acı çektiğini vurgulayan Marsudi, İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerini soruşturması gerektiğinin altını çizdi.

Marsudi, uluslararası toplumu "Gazze'ye destek olmaya" çağırdı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) geçen ay, İsrail'den, kuvvetlerinin Gazze'de soykırım eylemlerinde bulunmamasını ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını garanti etmesini istedi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne askeri saldırı başlattı. Bombardıman sonucu yaklaşık 30 bin kişi öldü ve 70 binden fazla kişi de yaralandı.

ETİKETLER
Endonezya Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail'den Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişi için "esirlerin bırakılması" şartı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti
21:29
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı
21:26
BM: Güçlü Filistin hükümeti, kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip
21:22
İsrail'den Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişi için "esirlerin bırakılması" şartı
21:19
İspanya'dan UAD'de Filistinlere yönelik hak ihlallerine vurgu
21:06
İslam İşbirliği Teşkilatı, UAD'den Filistin'i "hukukun gündemi yapmasını" istedi
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda tren kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda tren kullandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ