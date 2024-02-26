Parçalı Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2024 22:18

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in, Refah'ın batısındaki Kuveyt Hastanesi yakınında Zatme ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda çoğu kadın ve çocuk en az 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, aynı bombardımanın, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu bölgede büyük bir yıkıma sebep olduğunu aktardı.

Gazze kentinde ise İsrail askerleri tank atışları ve ateş açarak insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan sahil yolu Reşid Caddesinde, Gazze kentinin batısındaki Şeyh Iclin bölgesinde İsrail güçlerinin saldırısı sonucunda en az 4 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

İsrail ordusunun ait insansız hava araçlarıyla, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin el-Karara bölgesinde sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri İsrail ordusunun bombaladığı bir evin enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardı.

İsrail saldırısında öldürülen Filistinlilerin cenazeleri Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Başta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Burundi'de silahlı grubun saldırısında 9 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
BM'de işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum ele alındı
22:31
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasına yalanlama
22:37
İsrail, Lübnan'ın güneyinde üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
22:21
Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
22:17
Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu
22:09
Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
FOTO FOKUS
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ