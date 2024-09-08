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Dünya
AA 08.09.2024 11:59

İsrail ile Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapıları kapatıldı

İsrail makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail İle Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapattı.

İsrail ile Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapıları kapatıldı
[Fotograf: AA]

İsrail Kanal 12 televizyonu, Ürdün ile karadan tüm sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

Filistin devlet televizyonu daha önce İsrail'in Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattığını duyurmuştu.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerlerince kapatıldı.

İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin inceleme başlattı.

İsrail ordusu, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli sivilin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Ürdün ile İsrail arasında Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria'ya açılan Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı, Kızıldeniz yakınındaki Vadi Araba (Yitzhak Rabin) Sınır Kapısı ve 48 toprakları olarak bilinen İsrail'e açılan Şeyh Hüseyin (Ürdün Nehri Kapısı) Sınır Kapısı isimli 3 kara sınır kapısı bulunuyor.

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