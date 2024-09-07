Ekim'den bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X'teki hesabından yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki 200 okulun kapatıldığı ve yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu okulların bazılarında, UNRWA ekipleri, sosyal faaliyetler ve psikososyal destek yoluyla binlerce çocuğun öğrenime geri dönmesi için çalışıyor." bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 337 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 61 kişinin öldüğü, 162 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 939'a, yaralı sayısının da 94 bin 616'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.