İsrail yine çocuk ve kadınları hedef aldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldıç

Bombardımanda 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık personeli, İsrail savaş uçağının bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk olmak üzere yaralanan çok sayıda kişiye müdahalede bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 939 Filistinli öldü, 94 bin 616 kişi yaralandı.