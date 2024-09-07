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Dünya
AA 07.09.2024 16:51

Çin radarı, atmosferdeki plazma balonlarını binlerce kilometre öteden tespit etti

Çin'in Haynan Adası'nda kurduğu Uzun Erimli Alçak İrtifa İyonosfer Radarı'nın (LARID), atmosferdeki plazma balonlarını 9 bin 600 kilometreye kadar mesafeden tespit ettiği bildirildi.

Çin radarı, atmosferdeki plazma balonlarını binlerce kilometre öteden tespit etti
[Fotograf: AA]

Çin Bilimler Akademisine bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsünün paylaştığı sonuçlara göre, geçen yıl faaliyete geçen radar, Kuzey Afrika'dan Pasifik'teki Midway Adaları'na dek uzanan mesafede plazma balonlarını kayda aldı.

Bu, elektromanyetik dalga yayan ve yansımalarını kaydeden, dünyanın yuvarlaklığı sebebiyle kısa erime sahip ufuk doğrultusu radarları açısından önemli bir gelişme oldu.

İyonosferde elektrik yüklü parçacıkların aniden ortadan kaybolması sonucu oluşan anomali olan plazma balonlarının GPS sinyallerini ve uydu iletişimini kesintiye uğrattığından tespit edilmeleri büyük önem taşıyor.

Çin, LARID sayesinde plazma balonlarını uzaktan tespit ve takip edebilen ilk ülke olurken Çinli bilim insanları, benzer 3-4 radar daha ekleyerek tüm yerküreyi erimine alan süper radar ağı kurmayı planlıyor.

Yeni nesil casus uçakları tespit edebilir

Uzmanlar, LARID'in ufuk doğrultusu radarı olarak harp teknolojisine önemli katkı sağlayabileceği değerlendirmesini yapıyor.

Çin donanması, bazı gemilerde halihazırda benzer teknolojiye sahip ufuk doğrultusu radarlarını kullanıyor. Bu tip radarların birkaç metreye ulaşabilen elektromanyetik dalga boyları, casus uçaklardaki radardan kaçmak üzere yapılan kaplamalar tarafından emilmeden geri yansıyor. Bu teknolojilerin ABD'nin casus özellikli F-22 savaş uçaklarını tespit edebildiği belirtiliyor.

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