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Dünya
AA 07.09.2024 16:34

Afrika'nın batısında yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış ve seller nedeniyle evini terk etti

Afrika'nın batısında Mali, Nijerya ve Nijer'de şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Afrika'nın batısında yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış ve seller nedeniyle evini terk etti
[Fotograf: Reuters]

Uluslararası kuruluş Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) açıklamasında, şiddetli yağışlar ve sellerin hayatı olumsuz etkilediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, bu nedenle Mali, Nijer ve Nijerya'da yaklaşık 1 milyon kişinin evini terk ederek göç etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Sellerin yüz binlerce çocuğu olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, birçok bölgede salgın hastalık riskinin arttığı ve gıda sorunu yaşandığı kaydedildi.

Şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle Mali, Nijerya ve Nijer'de 460'tan fazla kişi can verdi.

Mali, Nijerya, Etiyopya ve Nijer gibi Afrika ülkelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise evini terk etmek zorunda kaldı.

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