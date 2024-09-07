İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarındaki Beytunya ve El-Mezraa el-Garbiyye beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin baskın sırasında biri elinden diğeri de ayağından gerçek mermilerle yaralanan iki Filistinliyi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadelerini göre, İsrail askerlerinin söz konusu iki beldeye baskınlarında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.