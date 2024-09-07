ABD ve İngiltere istihbaratları, Gazze'de ateşkes anlaşması için çaba harcadıklarını duyurdu

Burns ve Moore, ortak basın açıklamasında, Gazze'deki gerilimi azaltma yönünde ilerleme kaydetmek için istihbarat kanallarının kullanıldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde yapılacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının "Filistinli sivillerin acılarına ve korkunç can kayıplarına son verebileceğini" vurgulayan Burns ve Moore, anlaşmanın 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin evlerine dönmesini sağlayabileceğine de dikkati çekti.

İki yetkili, ayrıca Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için iki istihbarat servisinin de "ara vermeden" çalışmalara devam ettiğini kaydetti.