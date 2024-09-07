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Dünya
AA 07.09.2024 11:24

ABD ve İngiltere istihbaratları, Gazze'de ateşkes anlaşması için çaba harcadıklarını duyurdu

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması yapılması için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

ABD ve İngiltere istihbaratları, Gazze'de ateşkes anlaşması için çaba harcadıklarını duyurdu
[Fotograf: AA]

Burns ve Moore, ortak basın açıklamasında, Gazze'deki gerilimi azaltma yönünde ilerleme kaydetmek için istihbarat kanallarının kullanıldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde yapılacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının "Filistinli sivillerin acılarına ve korkunç can kayıplarına son verebileceğini" vurgulayan Burns ve Moore, anlaşmanın 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin evlerine dönmesini sağlayabileceğine de dikkati çekti.

İki yetkili, ayrıca Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için iki istihbarat servisinin de "ara vermeden" çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

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