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Dünya
AA 07.09.2024 13:17

İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ailesi, ABD'den bağımsız soruşturma talep etti

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ailesi, ABD'den bağımsız soruşturma talep etti
[Fotograf: AA]

CNN'in haberine göre, Eygi'nin ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Beyaz Saray'ın taziye dileklerinin memnuniyetle karşılandığı ancak İsrail'in Ayşenur'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın "yeterli" olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Başkan Biden, Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı bir ABD vatandaşının hukuksuz şekilde öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma başlatmaya ve suçluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Olaya dair görüntülerde Eygi'nin İsrail ordusuna ait nişancının ateşlediği kurşunla öldürüldüğünün görüldüğü bildirilen açıklamada, "Ne olursa olsun, o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur, acımasızca öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Eygi'nin merhametli, cesur ve son derece tutkulu insan hakları aktivisti olduğu vurgulanan açıklamada, üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri sırasında Filistinlilere yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çok sevilen kız, kardeş, eş ve teyze olan Eygi'nin hayatının İsrail ordusu tarafından "gereksiz, hukuksuz ve şiddetli şekilde alındığı" kaydedildi.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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