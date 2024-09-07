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Dünya
AA 07.09.2024 13:05

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 61 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 61 kişiyi öldürdüğü, 162 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 61 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 337 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 61 kişinin öldüğü, 162 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 939'a, yaralı sayısının da 94 bin 616'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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