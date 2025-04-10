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Dünya
AA 10.04.2025 00:13

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen pilotları kovmakla tehdit etti

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve diğer üst düzey komutanlar, savaşa karşı çıkan ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması talebini içeren mektubu imzalayan yaklaşık bin hava kuvvetleri personelini ihraç etmekle tehdit etti.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen pilotları kovmakla tehdit etti

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, hava kuvvetleri yetkilileri, "savaşa karşı çıkan fakat hizmet etmeyi reddetme çağrısında bulunmayan" mektubu imzalayan 970 personeli ordudan kovma tehdidinde bulundu.

İsrail Hava Kuvvetleri'ndeki üst düzey komutanların, mektubu imzalayan muvazzaf yedek askerleri bizzat telefonla arayarak imzalarını geri çekmemeleri halinde görevden alınacaklarını bildirdiği kaydedildi.

Komutanların tehditlerine rağmen mektubu imzalayan 970 personelden sadece 25'inin imzasını geri çektiği, 8 askerin ise mektubu imzalamaktan vazgeçtiği belirtildi.

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İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın, imzacı personeli ikna etmek için, çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması için yakında bir anlaşma imzalanması ihtimalinin bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Bar'ın mektubun dağıtılmasını engellemek için ordudaki yedek askerlerle bir araya geldiği toplantılar düzenlediği, bu toplantılardan birine İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de katıldığı açıklandı.

Söz konusu toplantılardan birinde, imzacı askerlerin ihraç tehdidinin yasal ve ahlaki kırmızı çizgileri aştığını ve ifade özgürlüğünü kısıtladığını söyleyerek itiraz ettiğine ve İsrail Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye attığını ifade ettiğine dikkat çekildi.

İtiraz üzerine Bar'ın, faaliyetleri Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere zarar verdiği için eleştirilen Hava Kuvvetlerinin eylemlerinde esirlere zarar verilmediğinden emin olunduğunu öne sürdüğü aktarıldı.

970 İsrailli pilot ve yedek askerden Gazze’ye saldırıların durdurulması çağrısı

İsrail basınına sızan söz konusu mektupta, Netanyahu hükümeti eleştirilerek İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıların "güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği" ifade edilmişti.

İsrailli 970 pilot ve yedek askerin imzaladığı mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapılmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırıların Netanyahu hükümetinin belirlediği hedeflere hizmet etmediği aktarılan mektupta, saldırıların İsrailli esir ve askerlerin yanı sıra Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtığına dikkati çekilmişti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, mektubu imzalayan pilot ve yedek askerlerin ordudan atılması gerektiğini söylemişti.

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