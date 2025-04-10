Trump'tan yüzde 125 gümrük vergisi getirdiği Çin'e yeni mesajlar

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen bir etkinlikte, tüm dünyanın gündemini belirleyen gümrük tarifelerine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendileriyle anlaşmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve adil olmak kaydıyla herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapabileceklerini, ancak Çin gibi misilleme yapan ülkelerin yanlış yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, "Çin Devlet Başkanı Şi gururlu bir adam. Onu çok iyi tanıyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, ancak bunu çözme sürecinde anlayacaklar." dedi.

Çin'in mevcut küresel ticaret sistemini tarihte en fazla suistimal eden ülke olduğunu savunan Trump, "Birileri benim yaptığımı yapmak zorundaydı. Onları durdurmak zorundaydılar çünkü bu sürdürülebilir değildi." diye konuştu.

Trump, Çin de dahil birçok ülkenin ABD ile gümrük anlaşması yapmak istediğini belirterek, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil, Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeden muazzam bir talep var. Çin de anlaşma yapmak istiyor. Gümrük konusunda AB ile de bir anlaşma yapabiliriz, adil olduğu sürece herkesle anlaşma yapabiliriz." ifadesini kullandı.

ABD'ye misilleme yapmayan ülkelere 90 günlük duraklama getirdiklerini söyleyen Trump, "Bize misilleme yapmayan ülkelere 90 günlük duraklama getirdik. Buraya gelip gümrük müzakereleri yapmak isteyen birçok ülke var." dedi.

"İnsanlar biraz heyecanlanmış ve korkmuşlardı"

Trump, neden 75 kadar ülkeye gümrük vergisi uygulamasının 90 gün askıya alındığıyla ilgili soruya, "İnsanlar biraz çizginin dışına çıkıyordu, biraz heyecanlanmış ve korkmuşlardı çünkü yapmamız gereken büyük bir iş var." karşılığını verdi.

Bununla beraber Çin'in uluslararası ticaret düzeninde yaptıklarına artık göz yumamayacaklarını ve bu yüzden bu adımı attıklarını dile getiren Trump, adil olması kaydıyla Çin dahil herkesle anlaşma yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Trump, Çin'e uygulanacak gümrük tarifelerini yüzde 125'e çıkardı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından bugün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

Trump, "⁠Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.

⁠75'ten fazla ülkenin temsilcisinin ABD'yi arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini kaydeden Trump, ABD'ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit olan yüzde 10 olarak uygulanacağını açıklamıştı.