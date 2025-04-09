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Dünya
AA 09.04.2025 22:58

ABD Hazine Bakanı Bessent: Tarifelere misilleme yapmayanlar "ödüllendirildi"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, açıklanan karşılıklı tarifelerin 90 günlüğüne durdurulmasına ilişkin misilleme yapmayan ülkelerin "ödüllendirildiğini" söyledi.

ABD Hazine Bakanı Bessent: Tarifelere misilleme yapmayanlar "ödüllendirildi"

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkaran duyurusunun ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump'ın stratejisinin 75'ten fazla ülkeyi müzakere masasına oturttuğuna işaret eden Bessent, misilleme yapmayan ülkelerin "ödüllendirildiğini" belirtti.

Bessent, müzakereye istekli ülkeler için yüzde 10'luk taban tarifeye ineceklerine dikkati çekerek, Çin'in gerilimi tırmandırması dolayısıyla yüzde 125'lik tarifeyle karşılaştığını vurguladı.

"Meksika ve Kanada da yüzde 10'luk tarifeye dahil mi?" sorusuna Bessent, "Evet." yanıtını verdi.

"Başkan Trump bizzat müzakerelerin içinde olmak istiyor"

Bessent, Çin'in modern dünya tarihinin en dengesiz ekonomisi olduğunu ve ABD'nin ticaret sorunlarının en büyük kaynağı olduğunu dile getirdi.

Çin'in dünyanın geri kalanı için de bir sorun teşkil ettiğini öne süren Bessent, "Ben buna ticaret savaşı demiyorum. Ama Çin'in tırmandırdığını ve Başkan Trump'ın buna çok cesurca karşılık verdiğini, ticaret ortaklarımızla bir çözüm üzerinde çalışacağımızı söylüyorum." dedi.

Bessent, Trump'ın büyük bir pazarlık kozu yarattığını ifade ederek, müttefiklerden iyi niyetle müzakere isteklerinin geldiğini aktardı.

Şu ana kadar 75'ten fazla ülkenin kendileriyle temasa geçtiği bilgisini veren Bessent, "Bugünden sonra bu sayının daha da artacağını tahmin ediyorum. Süreç biraz zaman alacak ve Başkan Trump bizzat işin içinde olmak istiyor. Bu yüzden 90 günlük duraklamaya gidiyoruz." diye konuştu.

"Piyasaların tepkisi nedeniyle hareket edilmedi"

Bessent, yüzde 10'luk temel tarifelerin de yürürlükte kalacağını söyledi.

Tarifelerin duraklatılmasının nedeninin piyasaların tepkisi olmadığını dile getiren Bessent, piyasanın geçen hafta gördükleri tarife oranlarının artık bir tavan olduğunu anladığını ve biraz daha kesinlik elde ettiklerini kaydetti.

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