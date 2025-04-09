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Dünya
AA 09.04.2025 22:02

Gazze Belediyesi: Çöp sahasına ulaşılamadığı için sokaklarda 175 bin ton katı atık birikti

Gazze Belediyesi, kent sakinlerinin hayatını tehdit eden benzeri görülmemiş bir sağlık ve çevre felaketi tehdidiyle karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Gazze Belediyesi: Çöp sahasına ulaşılamadığı için sokaklarda 175 bin ton katı atık birikti

Belediye Sözcüsü Hüsnü Mehna, belediye ekiplerinin şehrin doğusunda bulunan ana çöp sahasına ulaşamaması nedeniyle şehrin cadde ve sokaklarında 175 bin tondan fazla katı atığın biriktiğini söyledi.

Mehna, bu krizi aşmak için uluslararası kurumlarla işbirliği içinde harcadıkları çabaların, İsrail'in "yeni ekipmanların bölgeye girmesini ve çöp sahasına ulaşımı" engellemesi nedeniyle sekteye uğradığını belirtti.

Cadde ve sokaklarda çöplerin yığıldığını, saldırılar nedeniyle alt yapının büyük hasar aldığını, kanalizasyon sularının taştığını ve şehrin sokaklarına aktığını, hayatını kaybedenlerin cenazeleri kaldırılamadığı için enkaz altında çürüdüğünü hatırlatan Mehna, "Kentte atıkların birikmesi, kanalizasyon sularının sızması ve cesetlerin çürümesi büyük bir sağlık ve çevre felaketine yol açabilir." uyarısında bulundu.

Mehna ayrıca tüm bunların kentte böcek ve kemirgenlerin yayılması için elverişli bir ortam hazırladığını ve insan sağlığı içi tehdit oluşturduğunu kaydetti.

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