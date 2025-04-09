BM: İsrail, 18 Mart'tan bu yana insani yardım girişimlerimizin yüzde 68'ini engelledi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki BM İnsani İşlerden Sorumlu Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) edindiği bilgileri aktaran Dujarric, Gazze'de insani yardım operasyonlarının çok ciddi şekilde kısıtlandığını belirtti.

Dujarric, İsrail'in "askeri operasyonları", insani yardım ve ticari ürünlere yönelik abluka ve insani yardım çalışanları ve tesislerine yönelik ölümcül saldırılarının bu bağlamda büyük rol oynadığına işaret etti.

İsrailli yetkililerin dünden beri 14 insani yardım girişiminin 8'ini engellediğini vurgulayan Dujarric, Tel Aviv'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından BM'nin 170 insani yardım operasyonu için girişim yaptığını ancak bunların yüzde 68'inin engellendiğini duyurdu.

Dujarric, İsrailli yetkililerin aynı zamanda geçiş noktalarındaki malzemelerin alınmasına engel olduklarını ifade etti.

Mevcut durumun çok zor olduğuna dikkati çeken Dujarric, İsrail'in kısıtlayıcı uygulamalarının "hayat kurtarıcı misyonların" gerçekleşmesini zorlaştırdığını kaydetti.