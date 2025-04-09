Trump’tan Çin’e sert tarife hamlesi: Yüzde 125 gümrük vergisi

ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkardı.

Çin’i "saygısızlıkla" suçlayarak, bu yeni vergi oranının derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD’yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını fark eder" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin hariç tüm ülkelere uygulanan gümrük vergilerini geçici olarak yüzde 10'a düşürdü. Karar 90 gün boyunca geçerli olacak.

Trump’ın ara verme açıklamasının ardından ABD borsalarında dalgalanma yaşandı ve hisseler hızla yükseldi.

Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükseltiyorum. Bir noktada, umarım yakın gelecekte, Çin, ABD'yi ve diğer Ülkeleri kazıklama günlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır.

Buna karşılık, 75'ten fazla ülkenin Ticaret, Hazine ve USTR Bakanlıkları da dahil olmak üzere ABD temsilcilerini ticaret, ticaret engelleri, gümrük tarifeleri, döviz manipülasyonu ile ilgili tartışılan konulara bir çözüm bulmak için müzakere etmeye çağırdığı gerçeğine dayanarak, ABD'ye karşı herhangi bir şekilde, biçimde veya formda misilleme yapmamış olmaları nedeniyle, 90 günlük bir duraklatma ve bu süre zarfında, yine derhal geçerli olmak üzere, yüzde 10'luk bir karşılıklı tarife onayladım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"