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Dünya
AA 09.04.2025 17:14

Somali ordusu, Eş-Şebab'ın ele geçirdiği bölgeleri yeniden kontrol altına alıyor

Somali Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf Aladala, Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının kısa süreliğine ele geçirdiği kasabalara yönelik başarılı operasyonlar düzenlediğini ve bu kasabaların yeniden geri alındığını duyurdu.

Somali ordusu, Eş-Şebab'ın ele geçirdiği bölgeleri yeniden kontrol altına alıyor

Ulusal televizyona röportaj veren Aladala, özellikle Geelgub kasabası olmak üzere Orta Şebelle bölgesinde son dönemde yoğun saldırılara uğrayan yerlerin yeniden kontrol altına alındığını belirtti.

Aladala, teröristlerin bölgeyi ele geçirmesinin ardından Somali hükümeti ve yerel halkın desteğiyle yeniden temizlendiğini, militanların büyük kayıplar verdiğini ifade etti.

Somali hükümeti tarafından yapılan açıklamada da ordu birliklerinin bölgeye çeşitli yönlerden saldırılar düzenlediği ve Eş-Şebab militanlarını tamamen bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde de Somali'nin Orta Güney bölgelerinden Hiran bölgesinde 2 gün süren çatışmaların yoğunlaştığı kaydedildi.

Hiran'da, Somali'nin Danab Özel Kuvvetleri'nin ABD tarafından eğitilmiş komutanlarından biri olan Asad Osman Afrah'ın, çatışma sırasında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Son dönemde özellikle Orta Şebelle, Aşağı Şebelle ve Hiran bölgelerinde yoğun çatışmalar ve operasyonların devam ettiği belirtiliyor. 2022'de Eş-Şebab'tan temizlenen bu bölgelerde, örgütün yeniden güç kazandığı ve çatışmaların yeniden şiddetlendiği görülüyor.

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