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Dünya
AA 09.04.2025 15:27

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı

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